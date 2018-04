أعلنت شركة أبحاث السوق Sino عن نتائج أداء شركات صناعة الهواتف الذكية فى الصين خلال الربع الأول من عام 2018 الجارى، وجاءت شركة أوبو فى المقدمة متفوقة على جميع العلامات التجارية الأخرى، مع عدد شحنات وصل إلى 18.52 مليون داخل الصين، فى حين جاءت شركة vivo فى المركز الثانى مع 17.34 مليون وحدة، وجاءت شركة آبل فى المركز الثالث بحصولها على 16.8 مليون وحدة، أما هونور فشحن حوالى 14 مليون وحدة.

وتشير تلك الأرقام إلى أن الشركات الصينية تهيمن على السوق المحلي، حيث تعتبر شركتا Apple وSamsung هما الوحيدتان من خارج البلاد من بين أفضل 10 بائعين داخل الصين، وهو ما يعنى أن هناك ثمان شركات محلية تحظى بشعبية واسعة، لكن بالنظر إلى الدخل من المبيعات، فإن شركة أبل تتفوق على منافسيها بشكل كبير، حيث تحقق عائدات تقارب الشركات الثلاث مجتمعة.

أما من حيث مبيعات الإنترنت تجاوزت Honor شركة Xiaomi من خلال بيع 6.29 مليون هاتف عبر الويب فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.

من الجدير بالذكر أن الصين تعد سوق الهواتف الذكية الأول فى العالم، وتأتى الهند فى المركز الثانى، بينما تحل الولايات المتحدة ثالثا، وهذا الأمر يدفع شركات التكنولوجيا للاهتمام بتحقيق أداء مرتفع داخل تلك الأسواق.

The post “OPPO”تتفوق على آبل فى الصين وتهيمن على سوق الهواتف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية