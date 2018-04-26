أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الخميس 26/4/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 26 ابريل 2018 بشكل ملحوظ مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.375 دينار مقارنة بـ 6.345 عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.765 دينار مقارنة بـ 7.758 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وارتفع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.886 دينار مقارنة بـ 8.865 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث4

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.405 دينار 6.385 دينار اليورو 7.801 دينار 7.721 دينار الجنية الاسترليني 8.928 دينار 8.848 دينار الليرة التركية 1.563 دينار 1.483 دينار الدينار التونسي 2.62 دينار 2.54 دينار الجنية المصري 0.362 دينار 0.282 دينار الدولار الكندي 4.973 دينار 4.893 دينار الدينار الاردني 9.019 دينار 8.939 دينار حوالات دبي-تركيا 6.405 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 6.70 دينار كاش – 7.35 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.850 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.800 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 201 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 234 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 268 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.8 دينار

فضة جديدة 14 دينار لجرام

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.