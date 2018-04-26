الذهب يقترب من أقل سعر في 5 أسابيع

(رويترز) – تحركت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق، الخميس، لتحوم قرب أدنى مستوياتها في 5 أسابيع الذي سجلته الجلسة السابقة تحت ضغط ارتفاع الدولار وصعود عوائد أدوات الخزانة الأمريكية.

وفي الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% عند 1324.61 دولار للأوقية (الأونصة) بعد يوم من انخفاضه إلى 1318.51 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 21 مارس. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1326.2 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونغ مدير التداولات لدى وينغ فونغ للمعادن النفيسة في هونغ كونغ “أسعار الذهب منخفضة بسبب الدولار القوي”.

“عند هذه المستويات قد تجتذب السوق الآن بعض الاهتمام من مشتري السوق الحاضرة… تجد السوق دعما (حاضرا) جيدا جدا في حدود مستويات 1310 إلى 1315 دولارا.”

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، 91.102 بعد أن صعد إلى 91.261 في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوياته منذ 12 يناير.

وزادت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 16.56 دولار للأوقية بعد أن انخفضت أكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين 0.2% إلى 907.49 دولار للأوقية. كان المعدن فقد حوالي 2.2% الأربعاء.

ونزل البلاديوم 0.4% إلى 973.80 دولار للأوقية.

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