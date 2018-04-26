مخاوف عقوبات إيران ترفع أسعار النفط

(رويترز) – ارتفعت أسعار النفط الخميس مدعومة بتوقعات أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران وانخفاض الإنتاج في فنزويلا واستمرار الطلب القوي.

وفي الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.27 دولار للبرميل مرتفعة بذلك 27 سنتا بما يعادل 0.4% عن إغلاقها السابق.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 68.19 دولار للبرميل.

عزا متعاملون ارتفاع الأسواق إلى توقعات بأن تعيد الولايات المتحدة في مايو فرض عقوبات على إيران المنتج الرئيس للنفط وعضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الأربعاء إنه يتوقع أن ينسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق المبرم مع إيران في 2015 والذي علقت طهران بموجبه برنامجها النووي في مقابل قيام القوى الغربية برفع عقوبات أصابت اقتصادها بالشلل.

وسيقرر ترامب بحلول 12 مايو ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات على طهران وهو ما قد يسفر عن تراجع في صادراتها النفطية.

وتعززت الأسعار أيضا بتراجع إنتاج فنزويلا أكبر منتجي أوبك في أمريكا اللاتينية.

وانخفض إنتاج فنزويلا من الخام من حوالي 2.5 مليون برميل يوميا في أوائل 2016 إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا بسبب القلاقل السياسية والاقتصادية.

وقامت شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون بإجلاء مسؤولين تنفيذيين عن فنزويلا بعد سجن اثنين من عامليها هناك في نزاع تعاقدي مع شركة النفط المملوكة للدولة بي.دي.في.اس.ايه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية