“إينى”:ارتفاع إنتاج حقل ظهر المصرى لـ800 مليون قدم مكعب يوميا

أعلنت الشركة “إينى” الإيطالية بدء تشغيل وحدة الإنتاج الثانية بحقل ظُهر العملاق لإنتاج الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط.

وقالت الشركة فى بيان صحفى نشر على موقعها الإلكترونى صباح اليوم الخميس، إن بدء تشغيل وحدة إنتاج الثانية (T-1) مشروع ظهر، سيزيد الطاقة الإنتاجية للحقل إلى نحو 800 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى يوميًا، موضحًا أن الوحدة الثانية عمل بطاقة 400 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

وقالت الشركة إنها تعتزم الاستمرار، مع نفس الأداء الاستثنائى، بغية التوصل إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميًا خلال شهر مايو عام 2018، ونحو 2 مليار قدم قبل نهاية عام 2018، والوصول إلى سقف الإنتاج 2.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز فى عام 2019.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن عن بدء الإنتاج التجريبى من مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر منتصف شهر ديسمبر الماضى بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، قبل أن يتم افتتاح هذه المرحلة رسميًا فى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية شهر يناير الماضى‪.‬

وكانت شركة “إينى” الإيطالية قد أعلنت عن كشف حقل ظهر فى 30 أغسطس 2015، فى منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط على مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع، وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، جعلته الأضخم فى البحر المتوسط، بما يوازى 135% من احتياطيات مصر من الزيت الخام‪.‬

ويعد مشروع تنمية حقل ظهر العملاق لإنتاج الغاز بالبحر المتوسط، واحدا من أهم الاكتشافات الغازية التى تحققت خلال الفترة الأخيرة‪.‬

