اجتماع موسع في بلدية الجفرة لمناقشة مشاكل الوقود والغاز

عقد بديوان المجلس البلدي الجفرة أمس، اجتماع موسع لمناقشة مشاكل الوقود والغاز بالبلدية.

كما تطرق الاجتماع إلى دراسة الوضع الحالي للتوزيع، وما يعترض عمل لجان الوقود، كما تم طرح الحلول المناسبة لضمان عدم تكرار انقطاع الوقود.

واتفق الحاضرون على الاستمرار في التزود بالوقود من المنطقة الشرقية وبنفس الآلية السابقة، وطلب تزويد المنطقة بالطلبيات المحجوزة سابقا في مدينة مصراتة، والتي لم يتم توريدها حتى الآن، بالإضافة إلى مخاطبة الجهات المعنية بضرورة العمل على معالجة الأعطال في معدات المحطات من مضخات وغيرها.

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