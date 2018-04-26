البوسنة مستعدة لاستكمال مشاريعها في ليبيا

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك، ميركو شاروفيتش، أن بلاده مستعدة لمتابعة رجوع شركاتها إلى ليبيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، مع شاروفيتش، الأربعاء، على هامش منتدى سراييفو للاستثمار 2018، الذي تستضفه العاصمة البوسنية.

وتناول الاجتماع جوانب العلاقات الاقتصادية التي تجمع ليبيا والبوسنة، كما ناقش خطط تطوير التعاون التجاري بي البلدين، وفق ما نقلته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وخلص الاجتماع إلى الترتيب بين الطرفين بشأن إعادة تفعيل اتفاقيات التعاون الاقتصادي من خلال مذكرة تفاهم يتم إعدادها بشكل مشترك.

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