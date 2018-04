العقوبات الأمريكية ضد روسيا تهدد الشركات الألمانية

تتوقع غرفة التجارة الخارجية الروسية الألمانية أن تلحق العقوبات الأمريكية المفروضة ضد موسكو خسائر فادحة بالشركات الألمانية العاملة في روسيا.

وذكرت الغرفة في بيان نشر اليوم الخميس، أن خسائر الشركات الألمانية قد تصل إلى 1.5 مليار يورو، مشيرة إلى أن الخسائر على المدى القصير من الممكن أن تبلغ 377 مليون يورو.

وأوضحت الغرفة أن العقوبات الأمريكية تطال الشركات الألمانية بسبب الأعمال التجارية التي تربطها مع شركات وشخصيات روسية مدرجة في قائمة العقوبات، وسط توقعات بتراجع أداء هذه الشركات في المستقبل القريب.

وأضافت أن الخسائر على المدى القصير تقدر بمئات الملايين من اليورو، وعلى المدى المتوسط من المتوقع أن تصل إلى 0.82 مليار يورو، وفي أسوأ الأحوال قد تبلغ 1.5 مليار يورو.

وفي مطلع أبريل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا، شملت شركات ورجال أعمال، من أبرزهم رجل الأعمال أوليغ ديريباسكا، الذي يدير En+ Groupوعملاق الألومنيوم “روسال”، ورجل الأعمال سليمان كيريموف، ورئيس المجموعة المالية والصناعية “نفطا – موسكو”، وأندريه كوستين رئيس المجموعة المالية “في تي بي”، وألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة “غازبروم”.

ووفقا لإحصاءات غرفة التجارة الخارجية الروسية الألمانية، فإن عدد الشركات الألمانية الناشطة في الأسواق الروسية اليوم، يفوق 5100 شركة بينها حوالي 800-900 شركة عضو في الغرفة.

