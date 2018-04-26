توتال: المؤسسة الوطنية للنفط على علم مسبق بصفقة «ماراثون للنفط»

عين ليبيا

كشفت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة توتال Total أنها أبلغت السلطات الليبية في وقت سابق عن نيتها بالاستحواذ على حصة شركة ماراثون للنفط في حقل الواحة النفطي مقابل 450 مليون دولار.

وفي حديث مع رويترز أعلن المتحدث باسم توتال أن «الاتفاق مع شركة ماراثون للنفط تم وتوتال تمتلك حصة ماراثون في ليبيا، من الناحية القانونية، فإننا بينما أبلغنا السلطات الليبية قبل إتمام الصفقة، فإن تحليلنا هو أنه لم تكن هناك حاجة للحصول على موافقة مسبقة».

مضيفاً في حديثه أن شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة تجري حالياً مباحثات مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لتقديم التطمينات اللازمة لها بشأن الرغبة في تطوير الواحة.

من جهةٍ أخرى صرحت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تناقش ترتيبات تتعلق بخطط ماراثون لبيع حصتها في امتياز شركة الواحة للنفط وأن ماراثون للنفط لم تحصل على موافقة المؤسسة على صفقة البيع.

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