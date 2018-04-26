“إيني” و”بي بي” ترغبان في استئناف أنشطتهما في ليبيا

طرابلس-العنوان

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله مع شركتي النفط “بي بي” البريطانية و”إيني” الإيطالية أهمية استئناف نشاطاتها الاستكشافية التي توقفت في الفترة الماضية بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.

والتقى صنع الله مع أندرو ماك أوسلان رئيس تطوير أعمال الاستكشاف والإنتاج وروي افري المستشار العام للاستكشاف والشؤون القانونية في شركة “بي بي” وتشيرو بقانو نائب الرئيس التنفيذي للتفاوض وأنطونيو بانزا المدير التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا في شركة “إيني”.

وأبدت الشركتين رغبتهما الأكيدة للعودة السريعة لاستكمال أنشطتها الاستكشافية التي توقفت.

وأكدت المؤسسة على استعدادها التام لتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لتمكين هذه الشركات من العودة لمزاولة مختلف أنشتطها.



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