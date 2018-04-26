توتال: أبلغنا السلطات الليبية بشرائنا حصة ماراثون قبل اتمام الصفقة.

أعلنت شركة توتال الفرنسية أنها أبلغت السلطات الليبية مسبقا بخططها للاستحواذ على حصة ماراثون أويل في حقل الواحة النفطي مقابل 450 مليون دولار رغم أن شركة توتال لم تكن تعتقد أنها في حاجة للحصول على موافقة المؤسسة الوطنية لشراء حصة ماراثون أويل.

وقال المتحدث باسم شركة توتال الفرنسية لوكالة رويترز إن الاتفاق بين توتال الفرنسية وماراثون أويل تم بين الطرفين، وحاليا توتال تمتلك حصة ماراثون في ليبيا.

وبيّن المتحدث باسم توتال لوكالة رويترز إن الشركة أبلغت السلطات الليبية برغبتها بشراء حصة ماراثون قبل إتمام الصفقة، مشيرا إلى أن إدارة الشركة لم تفكّر أن هناك حاجة للحصول على موافقة مسبقة.

وأضاف المتحدّث أن شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة تجري حاليا مباحثات مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية من أجل تقديم التطمينات اللازمة لها بشأن رغبتنا في تطوير الواحة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الاثنين إنها ستناقش ترتيبات تتعلق بخطط ماراثون لبيع حصتها في امتياز شركة الواحة للنفط وإن ماراثون لم تحصل على موافقة المؤسسة على صفقة البيع.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية اعتبرت في وقت سابق أن الصفقة غير شرعية، وقالت إنها تعد خرقًا لاتفاق عقد الامتياز الموقع بين الطرفين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر خاصة أن السلطات الليبية تسعى لشراء حصة ماراثون بدلا من توتال الفرنسية، وأن المؤسسة الليبية للاستثمار وهي الصندوق السيادي في ليبيا هي من ستقوم بشرا حصة ماراثون أويل في شركة الواحة الليبية.

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