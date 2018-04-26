اقتصاد

صنع الله يناقش استئناف الاستكشاف النفطي

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية إجراء محادثات مع شركتي النفط BP البريطانية وENI الإيطالية لاستئناف النشاطات الاستكشافية التي توقفت في الفترة الماضية في البلاد.

وأبدت الشركتان استعدادهما ورغبتهما للعودة لاستكمال أنشطتهما في ليبيا، من جانبها أكدت المؤسسة استعدادها لتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة للشركات.

وكان الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله عن الجانب الليبي، وكل من أندرو ماك اوسلان رئيس تطوير أعمال الاستكشاف والإنتاج، وروي افري المستشار العام للاستكشاف والشؤون القانونية في شركة النفط البريطانية BP، تشيرو بقانو نائب الرئيس التنفيذي للتفاوض وأنطونيو بانزا المدير التنفيذي لمنطقة شمال افريقيا في شركة ENI

فيما حضر من المؤسسة أيضاً عضوا مجلس الإدارة أبوالقاسم شنقير والعماري محمد، ومجموعة من المدراء العامين ومدراء الإدارات ومستشارين من المؤسسة الوطنية للنفط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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