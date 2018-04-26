صنع الله يناقش استئناف الاستكشاف النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية إجراء محادثات مع شركتي النفط BP البريطانية وENI الإيطالية لاستئناف النشاطات الاستكشافية التي توقفت في الفترة الماضية في البلاد.

وأبدت الشركتان استعدادهما ورغبتهما للعودة لاستكمال أنشطتهما في ليبيا، من جانبها أكدت المؤسسة استعدادها لتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة للشركات.

وكان الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله عن الجانب الليبي، وكل من أندرو ماك اوسلان رئيس تطوير أعمال الاستكشاف والإنتاج، وروي افري المستشار العام للاستكشاف والشؤون القانونية في شركة النفط البريطانية BP، تشيرو بقانو نائب الرئيس التنفيذي للتفاوض وأنطونيو بانزا المدير التنفيذي لمنطقة شمال افريقيا في شركة ENI

فيما حضر من المؤسسة أيضاً عضوا مجلس الإدارة أبوالقاسم شنقير والعماري محمد، ومجموعة من المدراء العامين ومدراء الإدارات ومستشارين من المؤسسة الوطنية للنفط.

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