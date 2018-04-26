اقتصاد

توتال: “ليبيا” علمت بصفقة ماراثون!

تم النشر منذُ 5 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد قضية بيع امتياز الواحة النفطي تغيرات متسارعة حيث أعلن الرئيس التنفيذي باتريك بويان لشركة توتال الفرنسية، أن شركته أبلغت “السلطات الليبية” قبل إبرامها الصفقة مع ماراثون أويل الأميركية.

وأضاف بويان أنه لم تكن هناك أي اعتراضات قبل إبرام الصفقة في نهاية مارس الماضي، مصرحاً خلال مؤتمر صحفي: “أبلغنا السلطات الليبية مسبقا بأن الصفقة جرت تسويتها بين توتال وماراثون وأننا كنا نعتزم إغلاقها بحلول نهاية مارس”.

وتبلغ قيمة الصفقة بين الشركتين 450 مليون دولار، تقضي باستخواذ توتال على حصة تبلغ 16 بالمئة في امتياز الواحة النفطي، والذي بين الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية أنه “من وجهة نظر قانونية بحتة، لا يوجد طلب لموافقة رسمية سواء في القانون الليبي أو اتفاق الامتياز النفطي”. وأضاف قائلا “إن أسهم ماراثون في ليبيا الآن لدى توتال”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أنها لم تمنح الموافقة لإنهاء صفقة بيع الشركة الأميركية “ماراثون أويل” حصتها من شركة الواحة النفطية لشركة “توتال” الفرنسية.

الوطنية للنفط تكسر صمتها بشأن صفقة ماراثون

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك