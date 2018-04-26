توتال: “ليبيا” علمت بصفقة ماراثون!

تشهد قضية بيع امتياز الواحة النفطي تغيرات متسارعة حيث أعلن الرئيس التنفيذي باتريك بويان لشركة توتال الفرنسية، أن شركته أبلغت “السلطات الليبية” قبل إبرامها الصفقة مع ماراثون أويل الأميركية.

وأضاف بويان أنه لم تكن هناك أي اعتراضات قبل إبرام الصفقة في نهاية مارس الماضي، مصرحاً خلال مؤتمر صحفي: “أبلغنا السلطات الليبية مسبقا بأن الصفقة جرت تسويتها بين توتال وماراثون وأننا كنا نعتزم إغلاقها بحلول نهاية مارس”.

وتبلغ قيمة الصفقة بين الشركتين 450 مليون دولار، تقضي باستخواذ توتال على حصة تبلغ 16 بالمئة في امتياز الواحة النفطي، والذي بين الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية أنه “من وجهة نظر قانونية بحتة، لا يوجد طلب لموافقة رسمية سواء في القانون الليبي أو اتفاق الامتياز النفطي”. وأضاف قائلا “إن أسهم ماراثون في ليبيا الآن لدى توتال”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أنها لم تمنح الموافقة لإنهاء صفقة بيع الشركة الأميركية “ماراثون أويل” حصتها من شركة الواحة النفطية لشركة “توتال” الفرنسية.

الوطنية للنفط تكسر صمتها بشأن صفقة ماراثون

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