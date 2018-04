الحكومة المصرية تضبط معدلات التضخم قبل رمضان

المتوسط:

أعلنت الحكومة المصرية قبل أيام من قدوم شهر رمضان المبارك، عدة إجراءات من شأنها ضبط إيقاع معدلات التضخم ومواجهة الارتفاعات الـ “جنونية” في الأسعار والتي غالباً ما تصاحب الشهر الفضيل كل عام.

وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، على مضاعفة الكميات المطروحة من اللحوم الدواجن والزيوت والسكر ولألبان والبقوليات، وجميع مستلزمات شهر رمضان اعتباراً من أول مايو المقبل.

وطالب الوزير بمد فترة معارض “أهلاً رمضان” بالمحافظات من 10 حتى 31 مايو، مع زيادة عدد حقائب #السلع_التموينية المقرر توزيعها مجاناً بالمناطق والقرى الأكثر احتياجاً، ليصل عددها الإجمالي إلى مليون حقيبة.

ومن جانبه عرض وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، الترتيبات الخاصة بتوزيع المناطق اللوجستية بالمحافظات والتي ستشكل مناطق خدمات متكاملة تخدم عمليات التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها.

وكان التضخم قد بلغ مستويات قياسية متجاوزاً مستوى 35 % في يوليو الماضي مع تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تشرف عليه مؤسسات دولية، لكنه بدأ يتراجع تدريجيا مع انحسار الضغوط الناجمة عن تحرير سعر صرف الجنيه.

