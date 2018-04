ارتفاع حجم صادرات السعودية لدول الخليج في 2017

المتوسط:

تزايدت صادرات السعودية إلى دول الخليج خلال العام الماضي، باستثناء قطر، إلى 33.86 مليار ريال، مقارنة بنحو 29.79 مليار ريال خلال العام السابق له 2016، بزيادة 14%.

وبلغ حجم الواردات للعام الماضي من الدول الخليجية الأربع الإمارات والكويت والبحرين وعمان، نحو 45.59 مليار ريال، مقارنة بـ 40.06 مليار ريال للعام السابق له، بنسبة 13.6%.

وبذلك فقد بلغ التبادل التجاري خلال عام 2017 بين السعودية ودول الخليج، نحو 79.45 مليار ريال، مقارنة بنحو 69.85 مليار ريال، بنسبة زيادة 13.7%، وفقا لما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.

وفيما يتعلق بالبحرين، فقد بلغ حجم الصادرات السعودية إليها خلال 2017 نحو 3.54 مليار ريال لأوزان 1.1 مليون طن مقارنة بنحو 3.1 مليار ريال لأوزان 1.6 مليون طن خلال العام السابق له.

وانتقالا إلى الكويت، إذ بلغت صادرات السعودية إليها خلال 2017 نحو 6.1 مليار ريال لأوزان 1.6 مليون طن، مقارنة بنحو 5.8 مليار ريال لأوزان 1.4 مليون طن خلال العام السابق له. بينما بلغت الواردات 1.6 مليار ريال لأوزان 488 ألف طن مقارنة بنحو 1.7 مليار ريال لأوان 535 ألف طن.

وبخصوص عمان، فقد بلغت صادرات السعودية إليها خلال 2017 نحو 3.2 مليار ريال لأوزان 799 ألف طن مقارنة بـ 2.8 مليار ريال لأوزان 708 آلاف طن، في حين بلغت الواردات خمسة مليارات ريال لأوزان 5.3 مليون طن، مقارنة بـ 4.1 مليار ريال لأوزان 4.8 مليون طن.

