تزايد أسعار النفط خوفا من الخلافات الأمريكية الإيرانية

تزايدت أسعار النفط أمس الخميس بدعم من احتمال تجديد عقوبات أميركية على إيران وهبوط إنتاج الخام في فنزويلا وطلب عالمي قوي، وهو ما بدد تأثيرات ارتفاع الدولار.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنتا لتبلغ عند التسوية 74.74 دولار للبرميل، بينما زادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا إلى 68.19 دولارللبرميل.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، أعلى مستوى له منذ منتصف يناير.

وتراجعت إنتاج النفط في فنزويلا، العضو بمنظمة أوبك، 40 بالمئة في عامين، وقال الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر إنه قد يفرض المزيد من العقوبات على فنزويلا إذا اعتقد أن الديمقراطية في البلد الواقع في أميركا الجنوبية يجري تقويضها.

