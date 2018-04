ارتفاع الصادرات المصرية 15% بالسنة المالية الحالية

المتوسط:

ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 15 بالمئة خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، وفق بيان وزارة التجارة والصناعة، صدر اليوم الجمعة.

ولم يشر البيان إلى حجم الواردات، لكنه قال إن العجز في الميزان التجاري سجل تحسنا نسبته اثنين بالمئة دون الإشارة إلى قيمته، بينما أشار إلى نمو في حجم التجارة الخارجية بنسبة تسعة بالمئة.

وأكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات غير البترولية ارتفعت إلى ستة مليارات و324 مليون دولار خلال الربع الأول، مقارنة مع خمسة مليارات و520 مليونا خلال الفترة ذاتها منعام 2017 بزيادة بلغت 15 بالمئة.

