صعود جديد للعملات الاجنبية في ختام التعاملات الاسبوعية امام الدينار في السوق الموازي وتوقعات بالارتفاع

عاود سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه مقابل الدينار الليبي مع ختام التعاملات الاسبوعية في السوق الموازي “السوداء” رغم حالة التذبذب التي يعيشها مؤخرا, لكن الدولار انهى الاسبوع على ارتفاع ملحوظ واختتم السوق عند سعر 6.420 دينار.

وارتفع سعر الدولار خلال اليومين الماضيين مسجلا اختراقات جديدة وصلت فوق 6.500 وهي المرة الاولى منذ عدة اسابيع, وسبق أن تعرضت العملات الاجنبية لموجة تراجع جماعي خلال منتصف شهر يناير بشكل مفاجئ وتراجعت خلالها بشكل قياسي لكنه عاودت الارتفاع فوق 6 دينار.

الدولار

وبدء الدولار تعاملات الاسبوع الجاري, يوم السبت الماضي, عند سعر 6.290 دينار, وأنهى سعر الصرف التداولات الاسبوعية للدولار ليوم امس الخميس على صعود ملحوظ بواقع 130 درهما أمام الدينار, وأنهى التعاملات عند مستوى مرتفع 6.420 دينار ليبي.

اليورو

وارتفعت العملة الاوروبية لهذا الاسبوع امام الدينار بواقع 92 درهما في التعاملات الاسبوعية وبدء اليورو التعاملات يوم السبت الماضي عند قيمة 7.727 دينار لينهي السوق أمس على ارتفاع ملحوظ عند سعر 7.819 دينار.

الاسترليني

وارتفع الجنية الاسترليني امام الدينار لهذا الاسبوع بواقع 124 درهما, وبدء الجنيه التعاملات الاسبوعية يوم السبت الماضي عند مستوى 8.825 دينار لينهي السوق امس على ارتفاع عند سعر 8.949 دينار.

توقعات

وتراجع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن اطلاق اعتمادات برسم التحصيل والتي كانت ستشمل 1.5 مليار دولار وقام بتخفيض الموازنة الاستيرادية التي أعلنها مطلع ابريل الجاري إلى أقل من الثلث، وأتاح أذون استيراد لـ13 سلعة غذائية بقيمة 450 مليون دولار أميركي، وبحسب خبراء قد يدفع هذا الاجراء السوق والدولار بالصعود من جديد.

ولاتزال السوق الموازية تعيش حالة من التخبط والتذبذب مابين الصعود والهبوط الطفيف خلال الفترة الماضية بعد موجة انخفاض كبيرة, لكن المضاربات الشديدة التي تجري في سوق العملة أدت إلى ارتفاعه مجددا امام الدينار وبشكل كبير.

وأستمر سعر صرف الدولار أواخر العام الماضي 2017 عند مستوى يفوق الـ 9 دينارات بعد موجة صعود قياسي لسلة العملات الاجنبية بدأها الدولار والعملات الاخرى منتصف شهر اكتوبر, لكن الدولار فقد منذ منتصف شهر يناير الماضي أكثر من 4 دينار من قيمته في السوق ما أدى الى تراجع جماعي للعملات الاجنبية وكان الدولار تراجع بشكل كبير أمام الدينار الليبي حين تراجع إلى مستوى 4.15 دينار.