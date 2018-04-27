أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الجمعة 27/4/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 27 ابريل 2018 تراجعه بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6,400 دينار مقارنة بـ 6.420 عند الاغلاق ليوم امس.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد انخفض سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.795 دينار مقارنة بـ 7.819 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وهبط سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.921 دينار مقارنة بـ 8.949 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.400 دينار 6.380 دينار اليورو 7.795 دينار 7.715 دينار الجنية الاسترليني 8.921 دينار 8.841 دينار الليرة التركية 1.563 دينار 1.483 دينار الدينار التونسي 2.62 دينار 2.54 دينار الجنية المصري 0.361 دينار 0.281 دينار الدولار الكندي 4.973 دينار 4.893 دينار الدينار الاردني 9.022 دينار 8.942 دينار حوالات دبي-تركيا 6.400 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 6.70 دينار كاش – 7.35 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.900 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.850 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 202 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 235 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 269 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.8 دينار

فضة جديدة 14 دينار لجرام

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.