شركتان بريطانية وإيطالية تبحثان استئناف أعمال استكشاف النفط في ليبيا

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، مع وفد من شركة النفط البريطانية BP وشركة ENI الإيطالية، أهمية استئناف نشاطاتها الاستكشافية التي توقفت في الفترة الماضية بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء، حيث أبدت الشركتين رغبتهما للعودة السريعة لاستكمال أنشطتها الاستكشافية التي توقفت.

هذا وأكدت المؤسسة استعدادها التام لتقديم كافة المساعدات والتسهيلات اللازمة لتمكين هذه الشركات من العودة لمزاولة مختلف أنشتطها.

يذكر أن الاجتماع تم بحضور كل من عضوي مجلس الإدارة أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد، ومجموعة من المدراء العامين ومدراء الإدارات ومستشارين من المؤسسة الوطنية للنفط، إلى جانب وفد من كلا الشركتين.

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