اقتصاد

وصول سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر إلى مطار بنينا الدولي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 26 أبريل 2018 (وال) – وصل اليوم الخميس سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر إلى مطار بنينا الدولي.

وكان في استقبال سيادة القائد العام فور وصوله مطار بنينا الدولي رؤوساء الأركان في القوات المسلحة العربية الليبية وآمري الوحدات العسكرية والأمنية في القوات المسلحة، وضباط وضابطات وجنود ومنتسبي القوات المسلحة العربية الليبية، ومشايخ وأعيان وحكماء من كافة مدن ومناطق ليبيا.(وال – بنغازي) س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك