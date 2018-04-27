وصول سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر إلى مطار بنينا الدولي

بنغازي 26 أبريل 2018 (وال) – وصل اليوم الخميس سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر إلى مطار بنينا الدولي.

وكان في استقبال سيادة القائد العام فور وصوله مطار بنينا الدولي رؤوساء الأركان في القوات المسلحة العربية الليبية وآمري الوحدات العسكرية والأمنية في القوات المسلحة، وضباط وضابطات وجنود ومنتسبي القوات المسلحة العربية الليبية، ومشايخ وأعيان وحكماء من كافة مدن ومناطق ليبيا.(وال – بنغازي) س ع

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