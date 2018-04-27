اقتصاد

نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة يحضر اجتماعا لجهاز الحرس البلدي شحات لبحث سير العمل

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

شحات 26 أبريل 2018 (وال ) –  حضر معالي نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش الاجتماع الذي عقده رئيس جهاز الحرس البلدي فرع شحات  الخميس 26 أبريل.

وحضر الاجتماع مدراء الإدارات بالجهاز وتم فيه بحث التحديات  التي تواجه سير عمل الجهاز وسبل توفير الإمكانيات.

كما تطرق الاجتماع إلى مشكلة توقف صرف مرتبات الشهداء وكيفية حل هذه المشكلة.

هذا وقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على رفع الملف إلى معالي دولة رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة، السيد عبدالله عبدالرحمن الثني،  للنظر في الملف ومن ثم وضع حلول عاجلة له حتى يتمكن الجهاز من أداء عمله بالشكل المطلوب.(وال – شحات) ع م / س ع

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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