«ميركل» تعرب عن القلق الأوروبي إزاء العقوبات الأمريكية

استهلت أنغيلا ميركل فعاليات ثاني زيارة لها إلى واشنطن منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، وسط توقعات بأن تركز على ضرورة الحد من العقوبات على روسيا لما لها من انعكاسات سلبية على أوروبا.

وأعربت وسائل الإعلام، عن قلق الاتحاد الأوروبي صناعته من تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا وأن أوروبا، تضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف العقوبات واستثناء عملاق الألومنيوم الروسي “روسال” من لائحة العقوبات.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في وزارة المالية الروسية أن “موسكو تتمهل في ردها على عقوبات واشنطن بانتظار أن تفلح ألمانيا وفرنسا في إقناع الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات”.

وتأتي مساعي برلين وباريس، بعد أن قفزت أسعار الألومنيوم إلى مستويات قياسية، وسط مخاوف من انقطاع إمداداته عن الأسواق بعد إدراج “روسال” ورجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، الذي يملك 48.13% من أسهمها، في قائمة العقوبات.

