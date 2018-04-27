توتال تجدد تأكيدها علم السلطات الليبية بصفقة ماراثون قبل اتمام عملية الشراء

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويان إن السلطات الليبية جرى إبلاغها قبل أن تبرم شركة الطاقة الفرنسية صفقة قيمتها 450 مليون دولار مع ماراثون أويل للاستحواذ على حصة الشركة الأمريكية البالغة 16 بالمئة في امتياز الواحة.

وأبلغ بويان المحللين والصحفيين في مؤتمر صحفي عقده بالهاتف بحسب وكالة رويترز عن نتائج أعمال توتال في الربع الأول أنه على الرغم من التقارير التي تقول بأن الصفقة قد تواجه عراقيل بسبب استياء ليبي، فإن السلطات الليبية لم تثر أي اعتراضات قبل أن تبرم توتال الصفقة في 31 مارس آذار.

وأضاف بويان أبلغنا السلطات الليبية مسبقا بأن الصفقة جرت تسويتها بين توتال وماراثون وأننا كنا نعتزم إغلاقها بحلول نهاية أذار/ مارس الماضي.

وذكر الرئيس التنفيذي لتوتال الفرنسية أنه من وجهة نظر قانونية بحتة، لا يوجد طلب لموافقة رسمية سواء في القانون الليبي أو اتفاق الامتياز النفطي، قائلا إن أسهم ماراثون في ليبيا الآن لدى توتال.

وقال بوينا إن هدفنا كان إبرام الصفقة بنهاية أذار/مارس الماضي، وكتبنا للسلطات الليبية وأبلغناهم بهذا الأمر، مجددا قبل ذلك، أنه لم يكن هناك أي اعتراض ولذا قررنا إبرام الصفقة.

وذكر بويان أن توتال تمكنت من المضي قدما وإتمام الصفقة سريعا لأنها كانت مستعدة لتحمل المخاطر، مشير إلى أنه بإمكان توتال تحمل ذلك النوع من المخاطر الليبية في محفظتنا أكثر من رغبة ماراثون في الإبقاء عليها، وهذا هو السبب في قيامنا بالصفقة.

وتقول توتال إن امتياز الواحة يمثل نحو 500 مليون برميل من احتياطات النفط مع إنتاج نحو 50 ألف برميل يوميا.

وكشف بويان أن تكلفة الوصول إلى تلك البراميل جذابة للغاية بالنظر إلى الوضع السياسي. ربما تكون تسببت في بعض التحركات في ليبيا بعد أن اكتشفوا قيمة الصفقة، لكن شروط الامتياز لم تتغير.

وكانت مصادر قالت لرويترز إن ليبيا تدرس ما إذا كان ستتدخل في الأمر وإن خياراتها تشمل الضغط من أجل شروط أفضل.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الاثنين إن ”أي صفقة من هذا النوع يجب أن تحصل على موافقة من المؤسسة الوطنية للنفط والسلطات الليبية“. وأضافت قائلة ”أي محاولة لإبرام الصفقة قبل الحصول على هذه الموافقات تعتبر خرقا لاتفاق عقد الامتياز“.

الجدير بالذّكر أن ليبيا وهي عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، تعاني من اضطرابات مستمرة منذ سبع سنوات ألحقت أضرارا بقطاع النفط في البلاد.

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