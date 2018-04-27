معيتيق يبحث مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الاستفادة من أنشطة وبرامج البنك في ليبيا

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر الحجار، الاستفادة من أنشطة وبرامج البنك في خلق برامج تنموية خاصة بالشباب في ليبيا.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق الوطني، على صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن معيتيق بحث مع الحجار، على هامش منتدى سراييفو للأعمال 2018، سبل الاستفادة من أنشطة وبرامج البنك الإسلامي للتنمية لخلق برامج تنموية خاصة بالشباب في ليبيا.

وأكّد معيتيق للحجار ضرورة أن يضطلع البنك بدوره في دعم هذه المشاريع للشباب، وتمكين المشروعات الصغرى والمتوسطة اقتصاديًّا، لتعزيز مشاركتها في البناء والتطوير خلال المرحلة المقبلة.

وشارك معيتيق، في فعاليات منتدى سراييفو للأعمال 2018 بجمهورية البوسنة والهرسك تحت شعار “إقليم واحد اقتصاد واحد”، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي.

وذكرت إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، أن مشاركة الوفد الليبي تهدف إلى الاستفادة من تجربة السلطات البوسنية في إدارة مراحل ما بعد الصراع، خلال مطلع التسعينات والنجاحات التي حققتها لتحسين الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في مجالات مختلفة، منها توظيف موارد مالية وطبيعية للدولة.

ويشارك في الفعاليات كل من رئيس المجلس الرئاسي لجمهورية البوسنة والهرسك “باكرعزت بيغوفيتش” و رئيس جمهورية سلوفينيا “بروت باهور”، ورئيس وزراء البوسنة “دينيس زفيزديتش” ونائب رئيس وزراء جمهورية تركيا “محمد شيشمك” وعدد من الوزراء وممثلي دول الجوار لجمهورية البوسنة والهرسك “البلقان” وأوروبا الشرقية والوطن العربي ورؤساء عدد من المصارف ووكالات الاقتصاد والتمويل المتخصصة.

ويأتي ذلك ضمن محاولات خلق فرص العمل للتنمية المستدامة في عديد المجالات، كالطاقة والكهرباء وصناعة الأدوية والمعدات الطبية والزراعة وتعزيز قدرات الدولة على التصدير، الذي انعكس إيجاباً على تحقيق تنوع اقتصادي وتحسين الدخل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر