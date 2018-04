قال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذى لشركة جوميا مصر، إن الشراء أونلاين والشراء التقليدى لا يختلفان عن بعضهما البعض فى عمليات الشراء، ولكن ما يميز التسوق الإلكترونى هو أن العميل يمكنه مشاهدة أكبر عدد من المنتجات فى أسرع وقت وهو ما لا يتوفر فى المتاجر التقليدية حيث يتنقل العميل بين المحلات التجارية وسط الزحام.

وأضاف صفوت فى مداخلة هاتفية مع برنامج يلا أونلاين المذاع على محطة نغم إف إم، أن إقبال الذكور على التسوق الإلكترونى أكثر من النساء وذلك بنسبة تصل إلى نحو 60%، ولكن تم اكتشاف أن العديد من السيدات يستخدمن الحسابات الشخصية الخاصة بأزواجهن فى طلب الاوردرات عبر مواقع التسوق الإلكترونى.

وأكد صفوت أن هناك نسبة كبيرة من النساء مازالت تتخوف من وضع البيانات الشخصية لها لشراء المنتجات عبر مواقع التسوق الإلكترونى، مما يضطرهم لاستخدام حسابات أزواجهن للشراء عبر الإنترنت.

وكشف الرئيس التنفيذى لجوميا مصر، أن الأزياء ومنتجات التجميل والأدوات المنزلية من المنتجات التى تتميز بالإقبال الكبير من جانب العملاء، لافتا إلى أن الإلكترونيات كانت هى الأكثر إقبالا مع بدء انتشار التسوق الإلكترونى.

وتابع: “لم يكن هناك حماس فى البداية من جانب العديد من العارضين بالمنتجات المختلفة للتوجه نحو التجارة الإلكترونية، ولكن حاليا معظم القطاعات فى مصر بدأت التوجه نحو الأونلاين وبالتالى أصبح جميع العملاء يتوجهون نحو المنتجات الرئيسية مثل الأزياء والملابس والسلع المنزلية”.

وأشار إلى زيادة حجم الإقبال على التجارة الإلكترونية بنسبة 200 إلى 250% سنويا، على الرغم من أن نسبة التجارة الإلكترونية من السوق التجارى الكلى ما تزال نسبة صغيرة وتقدر بنحو 2%، ولكن توجد منتجات تصل نسبتها من 10 إلى 15% مثل المنتجات الإلكترونية وهناك منتجات النسب الخاصة بها صغيرة للغاية.

ويعد برنامج “يلا أونلاين” أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع يومى الأحد والخميس فى الرابعة مساء عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3 ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، برعاية سامسونج وفودافون وجوميا، ومن إنتاج شركة POD بالتعاون مع بروموميديا.

The post رئيس جوميا: الذكور الأكثر إقبالا على مواقع التجارة الإلكترونية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية