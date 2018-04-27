المجبري يبحث مشاكل التي تعاني منها الغرف التجارية في ليبيا

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فتحي المجبري، مع مدير عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الهادي الفاهم، الصعوبات والعراقيل التي تواجه الغرف التجارية في ليبيا عامة، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في سبها خاصةً.

وعقد المجبري اجتماعا أمس الخميس مع مدير عام اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة الهادي الفاهم، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة سبها منصور السريتي، لمناقشة مشاكل الغرف التجارية بشكل عام.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزارء، على صفحتها الرسمية على الفسيبوك، إن المجبري أكد دعمه لعمل الاتحاد، لأهميته في النهوض بمهن التجارة والصناعة والزراعة، ورعاية مصالح رجال الأعمال.

كما تطرق الاجتماع إلى المشاكل التي يعاني منها أهل الجنوب والحلول المقترحة لإنهائها.

وكان المجبري، عقد الأحد، اجتماعًا بديوان المحاسبة مع وزير الاقتصاد والصناعة المفوض ناصر الدرسي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لمناقشة قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لسنة 2018 بشأن التوريد بموجب مستندات برسم التحصيل.

وتطرّق الاجتماع إلى خطط خطط المجلس الرئاسي ووزارة الاقتصاد لتنفيذ قرار استيراد السلع التموينية بعد أن أخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة، وذلك بإجراء بعض التعديلات على القرار المشار إليه بآليات تنفيذ واضحة وشفافة.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ناقش الأسبوع مع النائب “فتحي المجبري” الترتيبات المالية للعام 2018، تمهيداً للانتهاء من إقرارها، بعد المشاورات التي جرت بشأنها مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية.

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