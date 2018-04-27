“المجبري” يناقش اقتصاد سبها

ناقش النائب في المجلس الرئاسي “فتحي المجبري” عدداً من المشاكل الواقعة في المنطقة الجنوبية مع المدير العام لاتحاد التجارة والصناعة في مدينة سبها “منصور السريتي”.

واستعرض “المجبري” و”السريتي” العقبات التي من شأنها أن تؤثر على مستوى الصناعة والتجارة في المنطقة.

من جانبه شدد “المجبري” على أهمية تقديم الدعم للاتحاد وتقديم التّسهيلات لرجال الأعمال في المنطقة، ووضع حلول عاجلة لإنهاء العراقيل الواقفة أمام تطوير التجارة والصناعة والزراعة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه مدينة سبها اشتباكات متقطعة، أودت بحياة أكثر من 14 قتيلاً، وعشرات القتلى، وتسببت هذه الاشتباكات في إغلاق الطرق مع مدن المنطقة الجنوبية والذي أثر سلباً على سير البضائع وسد احتياجات هذه المناطق.

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