سيالة يبحث مع مديرة صندوق النقد الدولي الأزمة المالية الليبية

بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال اجتماع ضمهما الجمعة، بالعاصمة الفرنسية باريس سبل التعاون المشترك؛ لتجاوز الأزمات الحالية الراهنة في ليبيا في المجال الاقتصادي والمالي.

وأفاد المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية للرائد أن سيالة قد وجه خلال الاجتماع دعوة رسمية لاغارد لزيارة العاصمة الليبية طرابلس، وفتح آفاق للتعاون لدعم الاقتصاد الليبي، والعمل على تطوير هياكله.

يذكر أن سيالة يشارك في أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي استضافته العاصمة باريس، أمس الخميس، بحضور 500 خبير و80 وزيرا بمشاركة من 72 دولة بالعالم.

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