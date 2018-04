افتتاح أكبر محطة للطاقة الشمسية للاستخدامات المنزلية بالأردن

دشنت الحكومة الأردنية أمس الخميس، محطة جديدة للطاقة الشمسية، تعد الأكبر في المملكة، في لواء القويرة بمحافظة العقبة، جنوبي البلاد، بقدرة 103 ميغاواط تستغل للاستخدامات المنزلية.

وأقيم المشروع على مساحة حوالي 3 آلاف دونم، وتم تنفيذه من قبل ائتلاف شركتين إماراتية وإسبانية، حيث تم البدء بالمشروع في آب من عام 2016، بمشاركة 85% من المتعهدين المحليين، و15% من المتعهدين الدوليين.

وبلغت كلفة إنشاء المحطة 120 مليون دولار، وقدمها “صندوق أبو ظبي للتنمية” على شكل منحة. ونفذت الحكومة المشروع، باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية “PV”، وربطت المحطة الشمسية بشبكة الكهرباء من خلال محطة مركزية تم بناؤها من قبل شركة الكهرباء الوطنية خصيصا لهذا المشروع.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة في كلمة ألقاها خلال حفل التدشين، أن قطاع الطاقة كان يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة تضمنت مجموعة من الإجراءات لتخفيف عبء فاتورة الطاقة، والاعتماد على مصادر الطاقة المحلية.

وتولد مشاريع الطاقة المتجددة العاملة في الوقت الراهن بالأردن، نحو 700 ميغاواط، وتساهم بنحو 8%، من مجمل الطاقة المنتجة، وتسعى الحكومة الأردنية لإنتاج 20% من الطاقة الكهربائية عبر مشاريع الطاقة المتجددة بحلول 2020.

وأشار الوزير إلى أن معظم مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن هي استثمارات للقطاع الخاص وتقدر قيمة الاستثمارات فيها بنحو 2 مليار دولار، مشيرا إلى أن مشروع محطة القويرة هو منحة كريمة من صندوق أبو ظبي للتنمية ضمن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار المنحة الخليجية معربا عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على هذا الدعم الكريم.

