الدولار الامريكي يواصل ارتفاعه امام الدينار بمستهل تعاملات السوق الموازي اليوم

استمر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي اليوم في الارتفاع وبشكل ملحوظ مع بدء التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء”, وبدأ سعر الدولار اليوم على ارتفاع عند 6.480 دينار ليبي للبيع و 6.460 دينار للشراء, وخلال الفترة الماضية أستمر الدولار الامريكي بتأرجحه واستقراره مابين 6.2 و6.4 دينار دون تسجيل اي اختراقات جديدة.

وجرى تداول و بيع الدولار الامريكي في تعاملات السوق الموازية يوم الخميس الماضي حيث بدء التعاملات عند سعر 6.375 دينار وظل عند هذا المستوى مابين ارتفاع وانخفاض لينهي السوق عند مستوى مرتفع بسعر 6.420 دينار, وتعرضت العملات الاجنبية لموجة تراجع جماعي خلال منتصف شهر يناير بشكل قياسي ومفاجئ لكنها عاودت الارتفاع فوق 6 دينار.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد تراجع عن اطلاق اعتمادات برسم التحصيل والتي كانت ستشمل 1.5 مليار دولار وقام بتخفيض الموازنة الاستيرادية التي أعلنها مطلع ابريل الجاري إلى أقل من الثلث، وأتاح أذون استيراد لـ13 سلعة غذائية بقيمة 450 مليون دولار أميركي، وبحسب خبراء قد يدفع هذا الاجراء السوق والدولار بالصعود من جديد.

ولاتزال السوق الموازية تعيش حالة من التخبط والتذبذب مابين الصعود والهبوط الطفيف خلال الفترة الماضية بعد موجة انخفاض كبيرة, لكن المضاربات الشديدة التي تجري في سوق العملة أدت إلى ارتفاعه مجددا امام الدينار وبشكل كبير.

وكان سعر صرف الدولار أواخر العام الماضي 2017 عند مستوى يفوق الـ 9 دينارات بعد موجة صعود قياسي لسلة العملات الاجنبية بدأها الدولار والعملات الاخرى منتصف شهر اكتوبر, لكن الدولار فقد منذ منتصف شهر يناير الماضي أكثر من 4 دينار من قيمته في السوق ما أدى الى تراجع جماعي للعملات الاجنبية وكان الدولار تراجع بشكل كبير أمام الدينار الليبي حين تراجع إلى مستوى 4.15 دينار.