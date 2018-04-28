أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم السبت 28/4/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 28 ابريل 2018 بشكل ملحوظ مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 6.480 دينار مقارنة بـ 6.420 عند الاغلاق ليوم الخميس الماضي.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.841 دينار مقارنة بـ 7.801 دينار عند الاغلاق ليوم الخميس الماضي.

وصعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل طفيف وبلغ سعره اليوم 8.929 دينار مقارنة بـ 8.928 دينار عند الاغلاق ليوم امس.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث 2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.485 دينار 6.405 دينار اليورو 7.847 دينار 7.767 دينار الجنية الاسترليني 8.936 دينار 8.856 دينار الليرة التركية 1.602 دينار 1.522 دينار الدينار التونسي 2.65 دينار 2.57 دينار الجنية المصري 0.367 دينار 0.287 دينار الدولار الكندي 5.044 دينار 4.964 دينار الدينار الاردني 9.144 دينار 9.064 دينار حوالات دبي-تركيا 6.485 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 6.70 دينار كاش – 7.35 دينار صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 8.900 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = 8.850 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 203 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 236 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 270 دينار

جرام الذهب جديد عيار 18 = 280 دينار

جرام الذهب جديد 21 = 340 دينار

جرام الذهب مستعمل 18 = 230 دينار

جرام الذهب المسبوك 205 و 206 دينار

كسر الفضة = 2.85 دينار

فضة جديدة 14 دينار لجرام

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وخاضت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الصعود بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.