السعودية تحدث طفرة بقطاع توليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة

استغل قطاع توليد الطاقة الكهربائية على مستوى دول المنطقة، المشاريع التنموية التي تقودها حكومات دول المنطقة، واستحوذ من خلالها على استثمارات متصاعدة على كافة مراحل التطوير والتحفيز الاقتصادي كون القطاع يعد من أهم الدعائم، التي تقوم عليها اقتصادات دول المنطقة للوصول إلى مراحل متقدمة من التطور والحداثة وتنافس أكبر الاقتصادات على مستوى الإقليم والعالم.

وبالتالي فإن المملكة تسعى إلى تطوير قدراتها الإنتاجية من الغاز وزيادة نسب الاستخدام وصولا إلى الاستغناء عن حرق النفط لإنتاج الكهرباء خلال السنوات القادمة وبشكل يوازي النسب العالمية، مع الإشارة إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة ستعمل على التخفيف أيضا من اللجوء إلى مصادر الطاقة التقليدية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وذكر التقرير الأسبوعي لشركة نفط “الهلال”، أن التركيز في الوقت الحالي يتجه نحو تعزيز القدرات لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى اعتمادها أيضا على النفط والغاز، وهذا يعني المزيد من المشاريع والمزيد من القدرات المتاحة والتي لابد لها من أن تخدم في المحصلة خطط النمو والتطور الاقتصادي على المدى الطويل.

وبذلك أصبح من الواضح توجه العديد من الدول إلى الغاز لتوليد الكهرباء عوضاً عن النفط، وذلك بهدف تعظيم قدرات التصدير والاستفادة من الثروات الوطنية بالشكل الأفضل، في حين تتجه دول أخرى نحو تخفيف استخدام الفحم في توليد الطاقة الكهربائية، نظرا لارتفاع نسبة الانبعاثات والتلوث الذي يحدثه.

كما أشار التقرير إلى أن الغاز الطبيعي يعتبر مصدراً مثالياً لتوليد الطاقة الكهربائية على المستوى العالمي، كما يعتبر أسرع مصدر من حيث النمو لتوليد الكهرباء لدى الدول الصناعية الكبرى وبنسبة نمو بلغت 40% على حساب المصادر الأخرى، ليصل اعتماد الدول الصناعية على الغاز في توليد الكهرباء إلى أكثر من 26% مقابل 4% للفحم والباقي يتم إنتاجه من خلال الطاقة النووية والطاقة المتجددة.

