الولايات المتحدة تحقق ارتفاعا هائلا بإنتاج النفط

تزايد عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، وأنهت الشهر على ارتفاع حاد بينما تخطط شركات النفط لزيادة الإنتاج في الوقت الذي تجني فيه أرباحا من تداول الخام قرب أعلى مستوياته في 3 سنوات.

وأكدت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، أن شركات الحفر أضافت 5 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من أبريل/نيسان، ليصل العدد الإجمالي إلى 825 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015.

وعلى مدار الشهر، أضافت شركات الحفر 28 حفارا في أبريل بعد أن خفضت عدد الحفارات بواقع حفارين في مارس. وارتفع عدد الحفارات منذ بداية العام بمقدار 78 حفارا.

ويبلغ إجمالي عدد الحفارات في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 697 حفارة نشطة، حيث تزيد شركات الطاقة الإنفاق بشكل مطرد على أنشطة الحفر منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار النفط تتعافى من انهيار استمر عامين.

