روسيا تطلق أول محطة كهروذرية عائمة في العالم

تشهد مدينة سان بطرسبورغ الروسية اليوم السبت، حدثا مميزا، حيث سيتم إنزال أول محطة كهروذرية عائمة في العالم، والتي بناها مصنع “بالتيسك”، إلى مياه البحر.

وتحتوي المحطة على مفاعلين نوويين، وتزن أكثر من 20 ألف طن، وصممت ليتم تشغيلها في شبه الجزيرة، حتى تقدم الطاقة الكهربائية لمدينة بيفسك (250 ألف نسمة)، وسوف تستخدم للحصول على الطاقة الكهربائية والحرارية، وكذلك لتحلية مياه البحر (قدرتها الإنتاجية من 40 إلى 240 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميا).

ومن المقرر أنه بعد إنزال المحطة، التي تحمل اسم “الأكاديمي لومونوسوف”، ستسحبها كاسحة جليد إلى أقصى شرق روسيا ليتم تشغيلها هناك في خريف 2019.

وعملية السحب ستتم على مرحلتين، الأولى من ميناء سان بطرسبورغ إلى مدينة مورمانسك، في شمال روسيا، بهدف تزويدها هناك بالوقود النووي، ومن ثم من مورمانسك إلى شبه جزيرة تشوكوتكا في أقصى الشرق.

