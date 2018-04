الوفد السعودي بمؤتمر المغرب الدولي يستعرض رؤية 2030

المتوسط:

عرض وفد من رجال الأعمال السعوديين، في مجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية، تفاصيل الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية 2030 أمام المشاركين في ورشة نظمت على هامش الملتقى الدولي للفلاحة الذي ينعقد حاليًا بمدينة مكناس المغربية.

وأكد البيان الذي أصدره المجلس المشترك أن رئيس الوفد محمد فهد الحمادي استعرض تفاصيل الخطة الاقتصادية الاستراتيجية الكبيرة التي وضعتها قيادة المملكة، التي تحمل تطلعات المملكة للمرحلة القادمة.

وأوضح رئيس الوفد السعودي أن المملكة العربية السعودية أصبحت أرضًا خصبة للاستثمار ولديها العديد من المشاريع الاستثمارية ذات المستقبل المبهر في قطاعات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والطاقة.

وكان وفد رجال الأعمال السعوديين الذي يقوم بزيارة للمغرب قد شارك في فعاليات المنتدى البرلماني الاقتصادي العربي الإفريقي الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط.

وأوضح الحمادي أن حجم التبادل التجاري بين إفريقيا والعالم العربي شهد نموًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، وأنه من المتوقع أن تزيد وتيرة ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المنطقتين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التكاملين الإقليمي والتجارة لا يقدمان وحدهما حلًا للتحديات الاقتصادية الراهنة، لكنهما يتيحان وسائل وفرصا لفتح آفاق أمام تحقيق التقدم والشروع في التصنيع والاندماج بشكل أفضل في الأسواق الإقليمية والدولية.

