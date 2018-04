مخاوف العقوبات على إيران تهبط بأسعار النفط

المتوسط:

أنهت أسعار النفط على انخفاض طفيف الجمعة، رغم أن خام برنت سجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب وسط قلق بشأن المعروض من الخام إذا أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

وأغلقت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 10 سنتات،أو 0.1 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.64 دولار للبرميل، وفي وقت سابق هذا الشهر قفز خام القياس العالمي إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2014 فوق 75 دولارا للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 9 سنتات،أو 0.1 بالمئة أيضا، لتسجل عند التسوية 68.10 دولار للبرميل، بعدما صعد برنت حوالي 0.5 بالمئة هذا الأسبوع في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي في حين ينهي الخام الأميركي الأسبوع على خسارة حوالي 0.5 بالمئة.

وصعد برنت حوالي 6 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي بينما بلغت مكاسب الخام الأميركي حوالي 5 بالمئة. وجاءت تلك المكاسب على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار الذي سجل أعلى مستوى منذ الحادي عشر من يناير أمام سلة من العملات.

