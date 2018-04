«المركزي الإيراني» يعد سيناريوهاته لمواجهة العقوبات الأمريكية

المتوسط:

قام البنك المركزي الإيراني بإعداد عدة سيناريوهات مصرفية تحسبا لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة واشنطن عقوباتها على طهران.

وأكد محافظ البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف على هامش المنتدى التجاري الإيراني الأوروبي اليوم السبت في طهران، أنه تم وضع آليات مناسبة بهدف تسيير الأعمال في حال انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وأضاف سيف حسب وكالة “فارس” للأنباء، أن النظام المصرفي الإيراني يتوقع من الحكومات الأوروبية، تبني علاقات مصرفية تتناسب مع حجم العلاقات التجارية بينها وإيران.

وأشار إلى أن مصارف أوروبية وإيرانية شرعت في وضع الخطط الوقائية تحسبا للعقوبات، وقال: “إن بعض البنوك الأوروبية ومعظم البنوك الإيرانية تنشط في هذا الاتجاه، لكننا نريد تدخل البنوك الأوروبية الرائدة لتسهيل المعاملات التجارية مع أوروبا”.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وصف الاتفاق النووي مع إيران، بأنه أحد “أسوأ الاتفاقات”، التي جرى التفاوض عليها على الإطلاق.

