“سرت النفطية” تضخ 61 ألف برميل يوميا

بلغ إنتاج شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط حوالي 61 ألف برميل يوميا، وفق ما أفاد “رويترز” مدير الشؤون المالية والإدارية وعضو لجنة الإدارة بالشركة محمد حميدة عوض.

وقال عوض إن النقص في معدات ولوازم رفع الإنتاج يحول دون الوصول إلى الزيادة التي تتطلع إليها الشركة وهي إنتاج 90 ألف برميل يوميا.

وأضاف عوض أن الإنتاج في السابق كان 44 ألف برميل يوميا من دون أن يكشف عن كيفية بلوغه المستويات الحالية.

وحذّر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في فبراير الماضي، من أن المشاكل المالية التي يشهدها قطاع النفط قد تعود بعواقب وخيمة تهدّد مستوى الإنتاج، متهما وزارة المالية بالتقاعس في منح المؤسسة مخصصاتها المالية لإتمام المشاريع ودفع رواتب موظفيها.

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