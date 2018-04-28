شركتا “بي بي” البريطانية وايني” الإيطالية تؤكدان قرب عودة عملياتهما الاستكشافية في ليبيا

أكدت شركتا النفط “بي بي” البريطانية و”ايني” الإيطالية قرب عودتهما لاستئناف نشاطاتها الاستكشافية في ليبيا بعد التوقف بسبب الظروف الأمنية للبلاد.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة على الموقع الرسمي، السبت، إن المؤسسة أبدت خلال اجتماعها بمسؤولي الشركتين استعدادها لتقديم كافة المساعدات والتسهيلات اللازمة؛ لتمكين هاتين الشركتين من العودة لمزاولة مختلف أنشتطهما.

يشار إلى أن الاجتماع حضره كل من المستشار العام للاستكشاف والشؤون القانونية في شركة النفط البريطانية بي بي ، والمدير التنفيذي لمنطقة شمال إفريقيا في شركة ايني الإيطالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية