أساس التعاملات البنكية فى دول العالم، اشتراط البنوك إيداع حد مالى صغير، عند فتح أى مواطن لحسابات مصرفية – جارى وتوفير- تختلف من بنك لآخر، ولجأ بنك “جى بى مورجان تشاس” والذى يقع مقره الرئيسى، فى نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، إلى طريقة جديدة لجذب العملاء لفتح حسابات مصرفية لدى البنك، تتمثل فى منح العميل 350 دولارا يتم إيداعها فى حسابه عند فتح حساب جارى وحساب توفير مع خدمات مصرفية مصممة لتلك الحسابات.

وقال محمد البنا، الخبير المصرفى، والذى يعمل مستشارا لدى أحد البنوك الأمريكية الكبرى، إن بنك “جى بى مورجان تشاس”، وهو أكبر بنك يعمل فى الولايات المتحدة الأمريكية، من حيث إجمالى الأصول والتى تقدر بنحو 2.5 تريليون – ألف مليار – دولار، منح 3 شرائح من العملاء 3 أنواع من الحسابات المصرفية تبدأ بـ150 دولار عند فتح العميل حساب توفير و200 دولار عند فتح حساب جارى، و350 دولارا عند فتح حسابين بخدمات محددة.

وأضاف محمد البنا، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، فى الحى المالى، وبالقرب من بورصة “وول ستريت” فى نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، إن البنوك الأمريكية الكبرى تلجأ إلى مفهوم “التسويق المباشر” لاجتذاب العملاء وتوسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفى الأمريكى، وهو ما يعنى المنتج البنكى الواضح والمباشر والذى يعود بفائدة مباشرة للعميل، مثل منحه مبلغ مالى محددة، وبشروط محددة، مؤكدًا أن مثل تلك العروض تعمل على زيادة قاعدة عملاء البنك، وبالتالى مستوى عملياته المصرفية وأرباحه، وأيضًا زيادة حركة الزيارة إلى الموقع الإلكترونى للبنك الذى يقدم خدمات فتح الحسابات، إلى جانب الفائدة للعميل بمنحه المبلغ المالى، مؤكدًا أن هناك تنافسية شديدة بين البنوك الأمريكية، والبالغ عدده نحو 7000 بنك.

The post بنك أمريكى يمنح عملائه 350 دولارا عند فتح حساب جديد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية