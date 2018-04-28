إنتاج شركة سرت النفطية يصل لـ 61 ألف برميل يوميا

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، السبت، إن إنتاجها من النفط بلغ 61 ألف برميل يوميا.

وقال مدير الشؤون المالية والإدارية بالشركة محمد حميدة في تصريحات “لرويترز” إن الشركة تأمل في زيادة الإنتاج إلى 90 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى نقص في بعض المعدات اللازمة للمساعدة في زيادة الإنتاج.

يشار إلى أن الإنتاج النفطي في ليبيا بلغ في يناير الماضي مليونا وثلاثة وثمانين ألف برميل يوميا من الخام، ومئة وثلاثة وثلاثين مليون برميل من إجمالي السوائل النفطية وفقا لشركة “جين سكيب” الأمريكية المعنية بمعلومات الطاقة ومتابعة أسواق النفط العالمية.

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