نشر موقع cnn money تقريرا لمعهد ماكينزي العالمى قال ان الناتج المحلى الإجمالى قد يرتفع فى آسيا والمحيط الهادئ ليصل إلى 4.5 تريليون دولار بحلول عام 2025 إذا ما نجحوا فى تحقيق المساواة بين الجنسين كليا.

وبحسب تقرير ماكينزى فإن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هما من أكثر المناطق ديناميكية في العالم ، لكن النساء فى العديد من البلدان يواجهن معاملة غير متكافئة إلى حد كبير فى العمل وفى المجتمع مقارنة بالرجال.

وتظهر أكبر الفجوات بين الجنسين في بنغلادش والهند ، كما أثيرت مخاوف من الضرر الاقتصادى بسبب نقص النساء فى القوى العاملة ، ووفقا للتقرير ، فإن الاقتصادات المتطورة مثل اليابان وكوريا الجنوبية تم الحكم عليها على حد سواء بمستويات “مرتفعة للغاية ” من عدم المساواة بين الجنسين فى فرص العمل.

وقال التقرير إن الصين ، أكبر اقتصاد فى المنطقة ، خطت خطوات كبيرة بجذب المزيد من النساء إلى قوة العمل لديها ، ولكنها لا تزال تعانيى من عدم وجود ما يكفى من المناصب القيادية كما أشاد التقرير ببلدان مثل الفلبين ونيوزيلندا وسنغافورة لتحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين فى العمل.

كما إن أكبر دفعة للنمو الاقتصادى بحسب التقرير ستأتى من الدول التى تزيد عدد النساء فى القوى العاملة أما الباقى فسيأتى من زيادة عدد ساعات عمل المرأة فى الوقت الحالى ومنحها أدواراً أكثر إنتاجية.

وتعتبر الصين ، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم ، ولديها أكبر المكاسب من إجراء تغييرات لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين: ما يصل إلى 2.6 تريليون دولار ، وفقا لماكينزي. ويمكن للفائز الكبير الآخر أن يكون الهند ، والتي يمكن أن تضيف ما يصل إلى 770 مليار دولار فى النشاط الاقتصادي.

ويحث التقرير صانعى السياسة في المنطقة على اتخاذ خطوات تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة وتشمل تدابير لتغيير المواقف بشأن دور المرأة فى المجتمع وتحسين الوصول إلى رعاية الطفل.

The post تقرير معهد ماكينزى: توظيف النساء يدعم الاقتصاد الآسيوى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية