اقتصاد

فرنسا تضخ استثمارات بـ 200 مليون يورو لتحسين اقتصاد زامبيا

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 أعلنت وكالة التنمية الفرنسية عن قيامها باستثمار أكثر من 200 مليون يورو خلال العام الماضى فى مشروعات متعددة لتحسين الوضع الاقتصادى فى زامبيا .

وأوضحت ” مارتا ستاين سوتشا ” المديرة الاقليمية لوكالة التنمية الفرنسية انه تم تقديم هذا المبلغ إلى حكومة زامبيا كقرض “سيادى” لدعم مشروعات فى قطاعات النقل والطاقة والمياه .

وأضافت :” إن معظم المشروعات التى تم تمويلها بموجب هذا القرض تم استكمالها ، وأن أول هذه المشروعات كان يتمثل فى تمهيد الطريق الشرقى وتم استكماله ” وتابعت :” ان المشروع الثانى تمت إقامته فى قطاع الطاقة ويتمثل فى تمويل مشروع لتوليد الطاقة الكهربية بالقوى المائية ” .

وقالت :”إن المشروع الثالث يهدف إلى تحسين شبكة المياه والصرف فى منطقة حزام النحاس” . مشيرة إلى أن وضع الديون فى زامبيا جعل الوكالة تضطر إلى التوقف عن تقديم قروض سيادية للحكومة ، ومع ذلك فإنه يجرى البحث عن سبل جديدة لدعم مشروعات أخرى .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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