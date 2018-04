فرنسا تضخ استثمارات بـ 200 مليون يورو لتحسين اقتصاد زامبيا

أعلنت وكالة التنمية الفرنسية عن قيامها باستثمار أكثر من 200 مليون يورو خلال العام الماضى فى مشروعات متعددة لتحسين الوضع الاقتصادى فى زامبيا .

وأوضحت ” مارتا ستاين سوتشا ” المديرة الاقليمية لوكالة التنمية الفرنسية انه تم تقديم هذا المبلغ إلى حكومة زامبيا كقرض “سيادى” لدعم مشروعات فى قطاعات النقل والطاقة والمياه .

وأضافت :” إن معظم المشروعات التى تم تمويلها بموجب هذا القرض تم استكمالها ، وأن أول هذه المشروعات كان يتمثل فى تمهيد الطريق الشرقى وتم استكماله ” وتابعت :” ان المشروع الثانى تمت إقامته فى قطاع الطاقة ويتمثل فى تمويل مشروع لتوليد الطاقة الكهربية بالقوى المائية ” .

وقالت :”إن المشروع الثالث يهدف إلى تحسين شبكة المياه والصرف فى منطقة حزام النحاس” . مشيرة إلى أن وضع الديون فى زامبيا جعل الوكالة تضطر إلى التوقف عن تقديم قروض سيادية للحكومة ، ومع ذلك فإنه يجرى البحث عن سبل جديدة لدعم مشروعات أخرى .

