إعلان عن انطلاق ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز

بنغازي 28 أبريل 2018 (وال)- عقد بقاعة شركة الخليج العربي للنفط، مؤتمر صحفي حول انطلاق فعاليات ملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط، الذي سيعقد خلال الفترة من 9 أكتوبر إلى 11 أكتوبر المقبل بمشاركة 18 شركة .

هذا وقد حضر المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم السبت، عدد من الشخصيات من مديري الشركات النفطية، حيث بدأت بكلمة رئيس الملتقى ومعرض بنغازي الدولي للنفط والغاز الأستاذ مسعود العوامي، أعقبها كلمة رئيس لجنة المؤتمر العلمي الدكتور نوري الحلو، ثم كلمة رئيس لجنه إدارة شركة الخليج العربي للنفط، وكلمة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط .

ومن ثم أعلن رسمياً انطلاق المؤتمر والمعرض، وذلك من خلال دعوة كافة المستهدفين والتأكيد على مشاركتهم، لما للمؤتمر ولمعرض من أهمية في تطوير وتقديم الدعم الفني واللوجيستي لقطاع النفط في ليبيا .

وقال رئيس الملتقى الأستاذ مسعود العوامي – لوكالة الأنباء الليبية – إن الهدف من إقامة هذا الملتقى؛ هو رفع الإنتاج والريادة في قطاع النفط، لأنه الركيزة الأساسية للاقتصاد العالمي، وهو من ضمن لمشاريع التي تعمل عليها شركات النفط، نظراً لمالها من أهمية في العالم، بسبب المردود الاقتصادي الكبير من أجل تبادل الخبرات والمعلومات .

وأضاف العوامي أنه نظراً لما لهذا القطاع من أهمية في زيادة إيرادات الدولة، وعلى هذا الأساس تعمل المؤسسة بشكل جاد على إقامة العديد من المشاريع، وهذا الملتقى سيقام خلال الأيام القادمة بمدينة بنغازي، بمشاركة العديد من المدن سعياً للقضاء على كافة الصعوبات التي تواجه البلاد .

من جهته، قال من المؤسسة الوطنية للنفط المهندس جاد الله العوكلي، إن انطلاق المؤتمر من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإنتاج .

وأضاف المهندس جاد الله العوكلي أن “هذا الملتقى يتطلب العديد من الجهود، من أجل تحقيق كافة التحديات التي تواجهنا في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، من أجل أن تعمل على البناء، وذلك يقوم على المهنية والعمل الجاد على أرض الوطن .

وشدد المهندس جاد الله العوكلي على أنه لابد من الوقوف الجاد من الجميع، لإبراز الهدف من الملتقى لما له من إيرادات اقتصادية، بمشاركة أهل الخبرة لإنجاح هذا الملتقى . (وال – بنغازي) ر ع / س ع/ ر ت

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