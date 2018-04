المتوسط :

أكدت إدارة الدعم الفني لمنظومة الموازنة الاستيرادية بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني أن إجمالي المعاملات التي أحيلت عبر منظومة الموازنة الاستيرادية والتي وصلت قيمتها إلى أكثر من 4.8 مليار دولار، لم ينفذ مصرف ليبيا المركزي منها إلا 38% فقط من المعاملات و التي تقدر بنحو مليار و821 مليون دولار أمريكي.

وأشارت الوزارة بأن أكثر من 60% من تلك المعاملات المرفوضة من قِبَلِ “المركزي” كانت للمعاملات المخصصة لاستيراد المواد الغذائية واللحوم بأنواعها والألبان ومشتقاتها، نظرا لرفض تلك المعاملات لتقديم الشركات لمستندات ناقصة وبيانات خاطئة وحسابات مصرفية لم تتجاوز السنة وعدم وجود أرصدة تغطي قيمة الاعتماد أو لتقديمها تراخيص تجارية منتهية الصلاحية وتقديم فواتير تجاوزت قيمتها 20 ضعفا من رأس مال الشركة.

The post اقتصاد الوفاق: مصرف ليبيا المركزي لم ينفذ سوى 38% من منظومة الموازنة الاستيرادية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية