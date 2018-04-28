بناء على تعليمات وزير الداخلية .. التفتيش والمتابعة بنغازي تودع ثلاثة أفرد من قسم النجدة للسجن على ذمة شكوى تعرض موقوف للتعذيب

بنغازي 29 أبريل 2018 (وال) – أودع فرع إدارة التفتيش والمتابعة بنغازي ثلاثة أفراد تابعين لقسم النجدة بمديرية أمن بنغازي السجن الاحتياطي بناء على تقرير لجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها معالي وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف حيال شكوى تقدم بها مواطن عن تعرض موقوف للتعذيب داخل القسم خلال اليومين الماضيين.

وقال مصدر مطلع لوكالة الأنباء الليبية إن اللجنة اتهمت ثلاثة أفراد من قسم النجدة بالضلوع في تعذيب المواطن عبدالله المسماري خلال تواجده رهن التوقيف على ذمة إحدى القضايا بالقسم خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المصدر أن تصرف هؤلاء الأفراد فردي ولا ينم عن سياسة ممنهجة يتبعها قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي الذي يعد من أبرز أقسام المديرية في دعم ركائز الأمن وإحلال دولة القانون والمؤسسات.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته أن تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف تقضي بعدم المساس بكرامة المواطن، وضرورة اتباع الطرق القانونية في التحقيق وجمع الاستدلالات والتوقيف بإمرة ومتابعة النيابة العامة.

وأكد أن أي تصرف فردي بتجاوز القانون سيعرض صاحبه للعقاب القانوني الرادع لمثل هذه التصرفات.

يشار إلى أن معالي وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف كان قد وجه كتابا لرئيس فرع إدارة التفتيش والمتابعة بنغازي أمره من خلاله بالتحقيق في شكوى تقدم بها مواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعرض شقيقه للتعذيب داخل قسم النجدة بنغازي في 24 أبريل الجاري.

وطلب معاليه من رئيس الفرع بعد يوم من تقديم الشكوى إحالة نتائج التحقيق في بحر 48 ساعة من تاريخ الكتاب الموقع في 25 أبريل الجاري.(وال – بنغازي) ا م

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