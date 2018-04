انخفاض معدل النمو لاقتصاد أمريكا بنسبة 2.3 %

انخفض نمو الاقتصاد الأمريكى لأدنى مستوى له بنسبة 2.3 % فى الربع الأول من عام 2018 ، وقالت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة، كما أن المعدل ارتفع بنسبة 2% كما توقع الاقتصاديين، ولكنه مازال منخفض عن رقم2.9 % الذى تم تم توقعه بالربع الرابع من عام 2017.

وبحسب موقع BBc news فإن انفاق المستهلكين وصل لأدنى مستوياته فى خمس سنوات ويعتبر أحد الأسباب الرئيسية فى تباطؤ النمو، وخاصة الاستهلاك الذى يمثل أكثر من 2 إلى 3 % من النشاط الاقتصادى وانتقل بسهولة إلى1.1 % فى الثلاثة شهور الأولى من عام 2018 ، التى كانت الأبطأ منذ الربع الثانى من عام 2013، والتى تبعها الربع الرابع بارتفاع قدره 4 %.

ويتوقع المحللون ارتفاع النمو فى الربع الثانى، خاصة مع بدء تحصيل ضرائب الدخل التى فرضها ترامب فيما يعرف بالإصلاح الضريبى والتى وصلت إلى 1.5 تريليون ويعتبر انخفاض النمو فى الربع الأول من العام أمر غير مفاجئ وسط سياق تاريخى وموسمى من الضعف ازداد سوءا بسبب الطقس، ولكن هذا لم يثبط عزيمة الرئيس ترامب فى الوصول إلى طموحه الخاص بالنمو .

خاصة أن المكاسب استقرت والفوائد من الإصلاح الضريبى بدأت تتبلور ماديا وبحسب CNBC فقالت وزارة التجارة الأمريكية فى تقديراتها الأولية لنمو الاقتصاد بالربع الأول إن الناتج المحلى الإجمالى زاد بوتيرة سنوية بلغت 2.3% ، متأثرا أيضا بتباطؤ فى إنفاق الشركات على المعدات والاستثمار فى بناء المساكن.

