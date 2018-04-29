اقتصاد الوفاق تشارك باجتماع الدورة الـ25 للجمعية العامة

شاركت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق الوطني، في اجتماع الدورة الـ25 للجمعية العامة (المجلس الوزاري)، للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية.

وأكدت الوزراة على صفحتها الرسمية، أن وزير الاقتصاد والصناعة ناصر فضل الله الدرسي ترأس الاجتماع الذي عقد بدولة الكويت خلال الفترة 24-26 أبريل 2018 ، بمشاركة وزراء ومسؤولي الصناعة والمعادن في الدول العربية وممثلي هيئات اقليمية ودولية.

‎هذا وتم خلال الاجتماع استعراض نشاط المنظمة عن دورتي الجمعية العامة الـ 24 والـ25 ومتابعة تنفيذها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد تقارير مراقب الحسابات القانونية، إلى جانب تقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية، وتقرير المراقب الداخلي عن أعمال المنظمة لعامي 2016-2017.

وتخلل الاجتماع مناقشة واعتماد برنامج عمل المنظمة وموازنتها للعامين 2019-2020، وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة لدورتي الجمعية العامة الـ25 والـ26، إضافة إلى إعادة انتخاب المهندس عادل صقر الصقر من دولة الكويت مديراً عاماً للمنظمة لأربعة سنوات اعتباراً من نوفمبر 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا