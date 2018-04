توقيع إتفاقية تعاون بين”إيرباص” و”رولز رويس” للحد من الانبعاثات

وقعت شركتى إيرباص ورولز-رويس اتفاقية تعاون للحد من الانبعاثات ودمج جهودهما المتعلقة بنموذج محركات UrtlaFan خلال الرحلات التجريبية، وقالت إيرباص لصناعة الطائرات فى بيان لها اليوم الأحد، أنه سيكون لبرنامج الاتحاد الأوروبى البحثى Clean Sky 2 دور فى المشاركة بتأسيس نموذج الحلول المتكاملة المتعلقة بهذا النموذج والرامية إلى تطوير تكنولوجيا الحد من الانبعاثات.

وتمتاز محركات طائرات UrtlaFan بمرونة تطوير تصميمها لتواكب الطائرات عريضة الهيكل، وكذلك ذات الممر الأحادى، لتقدم خفضاً فى استهلاك الوقود بمعدل 25٪ مقارنة مع الجيل الأول من محركات ترينت من رولز-رويس.

وسيكون لحلول إيرباص المتكاملة دوراً هاماً في تحقيق الكفاءة التشغيلية المنشودة عبر تحقيق تحسينات لافتة على معدل المحركات (معدل دخول الهواء مقارنة بالوزن ضمن مراوح المحرك) مثل UrtlaFan وذلك من خلال هيكلة مبتكرة وتقنيات متعلقة.

وتمتاز محركات UrtlaFan بالبنية والهيكلة الجديدة للمحرك ونظم الاحتراق المرنة التي من شأنها أن تسهم بشكل فاعل في تحسين معدلات احتراق الوقود وخفض الانبعاثات إلى جانب نظام شفرات مراوح المحرك المطورة من مادة تيتانيوم التي تخفض من وزن المحرك بشكل لافت. كما يمتاز المحرك بتصميم يركز على تقديم قوة فعالة خلال معدلات الالتفافية العالية.

كما يتسم هذا المشروع من منظور إيرباص بإتاحة المجال من دمج نظام powerplant في منتجات الطائرات المستقبلية الطويلة المدى، بالإضافة إلى تعزيز قدرات تطوير طائرات الأجيال المقبلة قصيرة المدى. كما يعتمد البرنامج على خبرات إيرباص في تقنيات التصنيع المتقدمة، مثل تصنيع الإضافات ذات معدل الترسيب العالي، وعمليات التجميع التي تتطلب اللحام الحراري واللدائن الحرارية التي تتسم بمعدلات الإنتاج المترفعة.

